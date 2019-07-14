ناجح الميزان يبرق لمسرور بارزاني لتسلمه “المسؤولية الكبيرة”

اربيل (كوردستان 24)- وجه السياسي العراقي ناجح عباس الميزان رسالة تهنئة الى رئيس وزراء اقليم كوردستان، مسرور بارزاني متمنيا له النجاح في “المسؤولية الكبيرة” الموكلة إليه.

وجاء في الرسالة “يسرني أن اتقدم باسمى آيات التبريكات والتهاني الى السيد مسرور بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لحكومة اقليم كوردستان متمنيا لسيادته النجاح والتوفيق بالمهام المسندة إليه وداعيا الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة لما فيه خير لكوردستان والعراق”.

ومنح برلمان اقليم كوردستان الاسبوع الماضي، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة اصلاحية جديدة للإقليم.