نائب يقدم طلبا لرئيس البرلمان لالغاء النقطة الجمركية بين نينوى ودهوك

السومرية نيوز/ بغداد: قدم النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، طلبا رسميا وقع عليه مجموعة من نواب نينوى الى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء النقطة الجمركية التي تم إنشائها ما بين محافظتي نينوى ودهوك.

وقال الدوبرداني في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، “قمنا بإطلاق حملة جمع التواقيع لالغاء النقطة الجمركية في نينوى التي تسببت في عرقلة وصول البضائع المستوردة التي تدخل الى نينوى وتسليم الطلب والتواقيع الى رئيس مجلس النواب”.

واكد الدوبرداني، “لن نبقى مكتوفي الأيدي وهناك من يحاول التلاعب بالأسعار داخل المحافظة، سيما وان أهلنا في نينوى يعانون من ظروف صعبة في ظل الفقر والبطالة اضافة الى ان المحافظة في طور البناء والاعمار بعد تحريرها من داعش”.

وتابع الدوبرداني، “سنتحرك في مختلف الاتجاهات للحد من ارتفاع الاسعار الذي ارهق كاهل المواطن الموصلي، والغاء النقطة الجمركية في نينوى لفسح المجال امام المستوردين”.