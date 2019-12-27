نائب كوردي: بغداد تدين للبيشمركة بـ 820 مليار دينار

كشف نائب كوردي في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تدين للبيشمركة بـ 820 مليار دينار، حيث تتذرع بغداد حتى الآن بتعداد قوات البيشمركة لتأخير إرسال رواتبهم.

وقال شيروان ميرزا، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي لـ (باسنيوز): «لم تصرف بغداد حتى الآن 820 مليار دينار من حصة البيشمركة بالموازنة الاتحادية حتى الآن، بحجة أن إقليم كوردستان لم ترسل تعداد قوات البيشمركة، فيما تؤكد حكومة الإقليم أن بغداد لم ترسل حصة البيشمركة رغم أن كل شيء جاهز، وأن المشكلة هي في التعداد نفسه، حيث تقول بغداد إن تعداد البيشمركة يبلغ 68 ألفاً، فيما يؤكد إقليم كوردستان أن العدد أكبر من ذلك، لذلك لم يتم إرسال المبلغ».

وأشار النائب الكوردي إلى أنه بعد المفاوضات بين أربيل وبغداد، تمت زيادة حصة البيشمركة في الموازنة الاتحادية للعام 2020 وتثبيتها، بحيث سيتم إرسالها مع رواتب موظفي الإقليم وليس بشكل منفصل عنها.