نائب كوردستاني: بغداد لا تتعامل مع اقليم كوردستان وفق الدستور

نائب كوردستاني لـ(باسنيوز): بغداد لا تتعامل مع اقليم كوردستان وفق الدستور

هذه هي الحصة المنصفة للاقليم من الموازنة الفيدرالية

قال النائب في برلمان كوردستان ريبوار بابكيي، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية إلى الآن لم تتعاطى مع إقليم كوردستان في موضوع الموازنة وفق الدستور؛ إذ إن الحصة المنصفة للإقليم من الموازنة هي على الاقل 14%.

وأضاف بابكيي في تصريح لـ(باسنيوز)، أن نسبة السكان في كوردستان تصل إلى 6 ملايين إضافة إلى وجود مليون ونصف المليون نازح في الإقليم، ما يشكل عبئا اضافياًعلى عاتق حكومة الإقليم.

وأشار بابكيي إلى أن محاربة إقليم كوردستان في الموازنة العامة مسألة سياسية بحتة ، مطالبا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم الخلط بين الصراعات السياسية ومعيشة وقوت الناس .

وانتقد بابكيي تنصل الحكومة العراقية طوال السنوات الماضية من الحلول السياسية والدستورية لمعالجة المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان ، لافتاً الى ان حكومة الاقليم تنتظر خطوات عملية من جانب حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمعالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد والاقليم .