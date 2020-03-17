نائب كردي: الزرفي الأفضل من بين الأسماء المطروحة.. وهذه الأسباب

رأى النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي هو “الأفضل” بين الأسماء التي كانت مطروحة لتولي المنصب، داعياً إياه إلى التركيز على الأمور التي تهم العراقيين وعدم إدخال العراق في قضايا خارجية “لا تعني” العراقيين.

وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “هناك العديد من الجوانب التي ينبغي أن يمضي من خلالها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لإنجاح مهمته، حيث أن المشاكل التي يعيشها العراق معروفة وواضحة، بالتالي فان وضع اليد على الجرح مباشرة هي نقطة مهمة، وأيضاً فان المعادلات الدولية الواضحة والفاعلة بالدولة العراقية أيضاً معروفة وينبغي مراعاتها”.

وأشار إلى أن “الأمر الآخر يرتبط بالواقع العراقي الجديد من حيث التظاهرات وغضب الشارع، تقابلها الأزمات التي عصفت بالعالم اقتصادياً وصحياً ومن بينها العراق، إضافة إلى رسم الخريطة السياسية الواقعية للدولة العراقية للوصول إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على التصدي للملفات جميعها”.

وأضاف، أن “معرفتي الشخصية بالزرفي تجعلني اعتقد أنه الأفضل من بين الأسماء التي تم طرحها مع اعتزازنا بجميع الأسماء، على اعتبار أن الزرفي لديه خلفية إدارية خلال توليه منصب محافظ النجف وكانت لديه بصمة واضحة، إضافة إلى نزاهته وامتلاكه الجرأة والشخصية القوية، ما يجعلنا نحسن الظن به للتصدي للمهمات التي ستوكل له”.

ومضى كوجر إلى القول، “نتمنى أن يكون الزرفي على قدر المسؤولية وأن يركز على الأمور التي تهم العراق وشعبه وأن لا يدخل العراق بملفات وقضايا خارجية لا تعنينا، وأن ينطلق من مصلحة ومعاناة الشعب العراقي”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف رسمياً، اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.