نائب كردي: استحقاق الكرد في حكومة عبد المهدي يبلغ اربع حقائب وزارية

السومرية نيوز/ بغداد/ رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد جزا، الجمعة، أن استحقاق القوى الكردستانية في الكابينة الوزارية يبلغ أربع حقائب وزارية، فيما اشار الى تقديم هذه القوى مرشحين ذوي خبرة لشغل الوزارتين المتبقيتين من حصة الكرد بعد حسم وزارتي المالية والاعمار للمكون.

وقال جزا في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الاتفاقات السياسية لشغل المناصب الحكومية هي طريقة مستخدمة منذ بداية العملية السياسية ب‍العراق الجديد، ونعتقد انها الطريقة الانسب لضمان التمثيل العادل للجميع وفق الاستحقاقات الانتخابية في العراق”، موضحا أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون الحاسمة لباقي الوزارات الشاغرة، وان الاتفاقات قد قاربت على النهاية لاسماء المرشحين”.

واضاف جزا، أن “الكتل الكردستانية وبحسب الاتسحقاق الانتخابي فهي لديها 18% تقريبا من المقاعد الوزارية مايعني 4 حقائب وزارية”، مبينا “اننا حصلنا الان على وزارتين هما المالية والاعمار والاسكان، وما تبقى لدينا من استحقاق هما حقيبتين نعتقد ان احداهما وكما سمعنا هي حقيبة الهجرة والمهجرين بانتظار وزارة اخرى”.

وتابع جزا، أن “القوى الكردستانية قدمت مرشحين كفوئين وقادرين على ادارة الحقائب الوزارية المتبقية بانتظار موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاسماء وطرحها للتصويت داخل قبة البرلمان”.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته، التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018، على منح الثقة الى 14 وزيرا من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثمان وزارات الى الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة في السادس من تشرين الثاني الحالي.