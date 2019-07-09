نائب عن نينوى يدعو لاجراءين عاجلين لإنهاء التغيير الديموغرافي في المحافظة

قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي ان “تعديل الضوابط العقارية واعتماد تعداد ٨٧ باتت ضرورة عاجلة لإنهاء التغيير الديموغرافي في نينوى ” ، مردفاً “نستغرب غياب الحكومة عما يجري مع مواطنيها واستمرار تقصيرها مع غياب الخطط الناجعة لاعمار المنازل المهدمة في محافظة نينوى(مركزها الموصل) ” .

وأضاف إقبال في بيان ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، أن “أهالي المحافظة ومنازلهم وقعت في وسط سباق محموم من جهات مجهولة تعمل على شراء أكبر قدر من بيوت واراضي المواطنين باسعار بخسه “، مشيراً الى فشل الحكومة المركزية في ملف اعادة اعمار دور المواطنين واغفال تعويضهم او تحسين ظروف المعيشية .

كما طالب النائب الصيدلي رئيس الوزراء العراقي والجهات المعنية بـ ” وضع ضوابط جديدة لشراء الاراضي والدور في نينوى واعتماد تعداد ٨٧ للمحافظة “، موضحا أهمية تلك الإجراءات ” للحفاظ على ممتلكات المواطن بالاضافة الى منع أي عملية تغيير ديموغرافي للمدينة والحفاظ على موروثها الثقافي والبشري”.