نائب عن نينوى: لجنة تعويض المتضررين لم تعوض احدا منذ اكثر من عامين

اكد نائب عن محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لم تعوض احدا منذ اكثر من عامين على انتهاء علميات التحرير، فيما اشار الى أن النازحين مازالوا حتى الان خارج مناطقهم.

وقال النائب نايف الشمري في مؤتمر صحفي، إن “علينا التعاون جميعا لانقاذ العراق من المجهول، وانصاف العراقيين والمضي الى بر الامان، وعدم التفريط بتضحيات العراقيين لبناء مستقبل امن للجميع”، مشيرا الى أن “النازحين مازالوا في المخيمات ومناطقهم ماتزال مدمرة”.

وأَضاف، أنه “بعد اكثر من عامين من عمليات تحرير نينوى مازال النازحين خارج مناطقهم ، يعانون ظروف العيش الصعبة”، لافتا الى أن هناك عوائل لاتستطيع العودة الى قراها المحررة ، في ربيعة وزمار”.

وأكد الشمري، “ضرورة تعاون جميع العراقيين لاجل عودة النازحين”، موضحا أن “اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، ماتزال اجراءاتها عقيمة واكثر من عامين لم تعوض احدا، حتى بعد تشريع قانون تعويض المتضررين”.

ودعا الشمري، السلطات المختصة، “للالتزام بالقانون وانصاف من دمرت منازلهم”، مبينا أن “هناك اكثر من الف منزل في احدى القرى دمرت بالكامل، وننتظر تعويض اهاليها واعادة اعمارها”.