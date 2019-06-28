نائب عن نينوى: حرائق الكبريت تنذر بكارثة تهدد عموم العراق

رووداو – أربيل/ كشف النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، ان الحريق في معمل كبريت المشراق في مدينة الموصل سوف يمتد إلى مناطق أوسع، مؤكداً أن مخاطر بيئية وصحية تنذر بحدوث كارثة في جميع المدن العراقية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي إن “الحرائق مستمرة في نينوى، واخرها حرائق كبريت المشراق، وسبق لهذه الحادثة ان حصلت قبل شهر بحريق بسيط وطالبنا باتخاذ اجراءات احترازية، لكن لم يحصل شيء”.

واضاف “أن الخطر الذي يهدد السكان حصل بعد أن الحرائق وصلت الى الابار الكبريتية والتي ما زالت تحترق وتسببت بحالات اختناق كثيرة”، مبينا ان “الحكومة منشغلة بالكابينة الوزارية وطالبنا بارسال الصحة والبيئة والوزارات المعنية للمحافظة لكن لم يحصل شيء”.

واشار الجبوري الى ان “هذا التماهل سيؤدي الى انتشار الحرائق لمناطق ومحافظات اخرى”، موضحا ان “الخطر مازال قائما في كبريت المشراق لان الحرائق الكبريتية ما زالت مستمرة رغم اطفاء السنة اللهب السام”.

وتابع ان “الدخان المتصاعد عن حرائق الكبريت وصل الى محافظات اخرى، وبحال لم تستطع الحكومة فعل شيء فعليها الاستعانة بالمجتمع الدولي، وان تكون واضحة”، مطالباً “رئيس الحكومة العراقية تحمله المسؤولية الكاملة بحال حصول كارثة انسانية، لان اعمدة الدخان من الابار الكبريتية مازالت مستمرة وتنتشر لمسافات كبيرة وهي تسبب خطورة بيئية على البشر والمحاصيل”.

أعلن مصدر في الدفاع المدني العراقي الثلاثاء الماضي، مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل.

وقالت مصادر أمنية إن “مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنيين القريبين من موقع الحادث”.

وأعلن محافظ نينوى منصور المرعيد النفير العام، ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في إخماد الحرائق.