نائب عن “الفتح” : الحل للازمة الحالية يكون بتغيير النظام بالكامل

أكد وجيه عباس النائب عن تحالف “الفتح” ( الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) ، اليوم الخميس، ان الحل الوحيد للمأزق الذي تواجه العملية السياسية يكون بتعديل النظام بشكل كامل من خلال اختيار حكومة جديدة واستقالة الحكومة الحالية ليتم بعدها حل البرلمان تمهيداً لانتخابات جديدة، لافتاً الى ان الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بعنوان “الاصلاحات” لن ترضي الشارع العراقي والذي قال كلمته برفض جميع الاحزاب دون استثناء.

عباس قال لـ(باسنيوز)، ان “مجلس النواب يمكنه اتخاذ هكذا قرار وبسرعة ان كانت هناك ارادة لذلك والا سوف توضع الكثير من العراقيل والتي سوف تزيد من الغضب الشعبي”.

واوضح النائب عن تحالف الفتح، ان “الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بعنوان الاصلاحات لن ترضي الشارع العراقي والذي قال كلمته برفض جميع الاحزاب دون استثناء”، مشيراً الى ان “الوقت قد حان لان ترحل جميع الطبقة السياسية الحالية دون استثناء كما يرغب بذلك الشعب العراقي” ، دون ان يوضح كيفية ذلك او من يخوض الانتخابات برحيل الاحزاب الحالية.