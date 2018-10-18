نائب عن الديمقراطي يؤكد عدم حسم القرار المشاركة في حكومة عبد المهدي من عدمه

السومرية نيوز/ بغداد/ اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هندرين دوسكي، الاربعاء، ان حزبه لم يحسم قراره حتى اللحظة بالمشاركة في حكومة عادل عبد المهدي من عدمه، فيما اشار الى انه سيتم تحديد شكل ونوعية المشاركة خلال ايام.

وقال دوسكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “الديمقراطي الكردستاني لم يقرر حتى اللحظة مشاركته بالحكومة المقبلة من عدمها”، لافتا الى انه “بغض النظر عن المشاركة بالحكومة او لا فأن اعضاء الحزب داعمين لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في حكومته المقبلة وسنكون عونا له”.

واضاف دوسكي “لدينا رغبة بان ندخل بكتلة موحدة مع الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة ونتفق فيما بيننا على توزيع الاستحقاق الانتخابي للكرد بحال عقدنا العزم بالمشاركة فيها وهو امر نتوقعه خلال الايام القليلة المقبلة”، موضحا “ندرس جميع الخيارات لدينا وسنكون حريصين خلال الايام المقبلة على حسم امرنا وتحديد شكل وحجم ونوعية مشاركتنا بالحكومة المقبلة من عدمه”.

واكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجاح، في 12 تشرين الاول 2018، ان حزبها وضمن الاستحقاق الانتخابي وامتلاكهم بشكل منفرد 27 مقعدا بالبرلمان فانهم يطمحون بالحصول على وزارة سيادية.