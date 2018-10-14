نائب عن الديمقراطي الكوردستاني يكشف حقيقة تقديم شروط للمشاركة بحكومة عبد المهدي

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني يكشف لـ (باسنيوز) حقيقة تقديم شروط للمشاركة بحكومة عبد المهدي

’’الرئيس بارزاني أول من أعلن دعمه’’ …

كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، حقيقة تقديم الحزب شروطاً للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن الحزب ديار طيب برواري، لـ (باسنيوز)، إن «بعض الأنباء التي تحدثت عن تقديم الحزب الديمقراطي الكوردستاني شروطاً معينة لغرض المشاركة في حكومة عادل عبد المهدي، كالحصول على وزارة النفط، أو وزارات معينة، غير دقيقة إطلاقاً، والحزب لم يقدم أية شروط».

وبين برواري، أن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيشارك بحكومة عبد المهدي دون أي شروط، وزعيم الحزب مسعود بارزاني، أول من أعلن دعمه لعبد المهدي وحكومته، وقضية الوزارات والمناصب، يتم حسمها وفق الحوارات والتفاوض، وليس الشروط المسبوقة».