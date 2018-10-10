نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: مفاوضاتنا مع عبد المهدي لم تبدأ بعد

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ(باسنيوز): مفاوضاتنا مع عبد المهدي لم تبدأ بعد

كشف عن زيارة قريبة لوفد سياسي الى بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، عن قرب انطلاق مفاوضاته مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ، بشأن المشاركة الكوردية في الحكومة المقبلة .

وقال النائب عن الحزب بيار طاهر، لـ(باسنيوز) ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يبدأ حتى اللحظة مفاوضاته مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وبين طاهر ، ان “الايام المقبلة، ستشهد زيارة وفد سياسي الى العاصمة بغداد، لغرض لقاء عبد المهدي والمباشرة بمفاوضات معه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومشاركة الديمقراطي الكوردستاني فيها”.

وكان برهم صالح وفور تأديته اليمين الدستورية كرئيس للعراق، قد كلف مساء الثلاثاء (2 تشرين الأول/اكتوبر 2018) القيادي السابق بالمجلس الأعلى، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، كمرشح «توافقي» .

وقد بدأ عبدالمهدي مشاوراته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بلقاء زعماء كتل سياسية واجرى مباحثات متقدمة بشأن تشكيلة الحكومة التي من المتوقع تشكيلها قبل نهاية الفترة الدستورية المحددة بـ 30 يوماً.