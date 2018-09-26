نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: لهذا السبب نريد شغل منصب رئاسة الجمهورية

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): لهذا السبب نريد شغل منصب رئاسة الجمهورية

كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، عن سبب سعي الحزب للحصول على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، في المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الحزب بيار طاهر، لـ (باسنيوز)، إن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى إلى شغل منصب رئاسة الجمهورية لحل الأزمة بين الإقليم وبغداد»، مبيناً أن «حل هذه الأزمة التي عمرها سنين تحتاج إلى رجل شجاع يملك خبرة سياسية عالية، وهذه المواصفات تتوفر في مرشحنا».

وبين طاهر، أن «الأطراف الكوردية لم تعمل بالتوافق على تقديم مرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية، ولهذا حصل خلاف واختلاف بشأن المرشحين الكورد، ونحن نعمل على حل هذا الخلاف قبل انتهاء المدة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد».

يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني رشح برهم صالح لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الديمقراطي الكوردستاني ترشيح الدكتور فؤاد حسين للمنصب، ينافسهما عدد من المرشحين الكورد التابعين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

وكان المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أكد أول أمس في بيان طالعت (باسنيوز) نسخة منه، أن رئاسة الجمهورية من حصة الحزب هذه المرة، مبيناً أنها ليست حكراً على حزب معين، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي شغل المنصب طوال الأعوام السابقة بعد عام 2003.

وقال الرئيس بارزاني أمس في بيان: «كنا سنكون سعداء لو أن الأطراف الكوردستانية أجمعت على مرشح واحد، ولكن للأسف هذا لم يحدث».

وأضاف الرئيس بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن المكتب السياسي للحزب خيّره لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال: «وقد رشحت الدكتور فؤاد حسين للمنصب نظراً لما يتمتع به حسين من كفاءة».