نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: تفاجئنا من عدم طرح مرشحنا لوزارة الهجرة

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): تفاجئنا من عدم طرح مرشحنا لوزارة الهجرة

’’على عبد المهدي أن يوضح السبب’’ …

عبر نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، عن تفاجئه من عدم طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمرشح الحزب لوزارة الهجرة والمهجرين للتصويت، بجلسة يوم أمس لمنح الثقة للحكومة.

وقال النائب عن الحزب بيار طاهر، لـ (باسنيوز): «تفاجئنا من عدم طرح مرشحنا لوزارة الهجرة، وبصراحة لا نعرف سبب ذلك، رغم أنه كان هناك اتفاق على التصويت على مرشحنا بجلسة يوم أمس».

وبين طاهر، أن «سبب عدم التصويت على مرشحنا لوزارة الهجرة يعرفه فقط رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، وعليه أن يوضح سبب ذلك، وكشفه لنا وللرأي العام».

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد قد أدى إلى جانب 14 وزيراً آخرين من حكومته اليمين القانونية ليلة الخميس أمام البرلمان التي صوت عليها جزئياً.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على أن يتم إكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في السادس من الشهر المقبل.