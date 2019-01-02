نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: التصويت على موازنة 2019 سيكون صعباً جداً

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): التصويت على موازنة 2019 سيكون صعباً جداً

لهذه الأسباب …

أكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، صعوبة التصويت على مسودة قانون موازنة 2019، بشكلها الحالي.

وقال أحمد صفار لـ (باسنيوز)، إن «موازنة 2019 عليها رفض سياسي كبير، وأغلب النواب يرفضون التصويت عليها إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية».

وبيّن أن «مجلس النواب لا يستطيع إجراء أي تعديل على الموازنة إلا بعد موافقة الحكومة، فأي تعديل من قبل البرلمان بشكل منفرد، سيتم الطعن به».

وأضاف صفار، أن «مجلس النواب سوف يعمل على إجراء تعديلات على موازنة 2019، بعد التنسيق مع الحكومة، وأخذ ضمانات منها بعدم الطعن بأي فقرة معدلة، ودون ذلك فالنواب لن يصوتوا على مسودة القانون».