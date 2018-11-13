نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: الانتخابات المحلية في العراق ستؤجل

نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): الانتخابات المحلية في العراق ستؤجل

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين، أن انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق سوف تؤجل.

وقال دوبرداني، لـ (باسنيوز): «لا نستطيع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد، فهناك حراك سياسي لغرض تأجيلها».

وبين أن «أغلب القوى السياسية من جميع المكونات مع تأجيل الانتخابات المحلية، فهذه الانتخابات بحاجة إلى استعدادات كبيرة، كما أنها بحاجة إلى أموال وتخصيصات كبيرة، والحكومة لم توفرها إلى هذه اللحظة».

وصوت مجلس الوزراء السابق، على تحديد الـ22 من كانون الأول / ديسمبر المقبل موعداً لانتخابات مجالس المحافظات.