نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: الإبقاء على المواقع البديلة بجامعة الموصل يحظى بموافقة رئاسة البرلمان

رووداو – أربيل: أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان جمال أغا الدوبرداني، اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس النواب العراقي وافق على مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء حول الإبقاء على المواقع البديلة لجامعة الموصل، وألغاء قرار غلق تلك المواقع.

وقال الدوبرداني في بيان له، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، “أن رئيس مجلس النواب وافق على الطلب الذي تقدمت به كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن الإبقاء على المواقع البديلة لجامعة الموصل، وذلك بهدف التخفيف عن الطلبة النازحين ومراعاة لظروفهم الأنسانية”.

مشيراً، بأنه “ستتم مفاتحة مجلس الوزراء بهذا الشأن، واستحصال الموافقات النهائية، من أجل توفير الوقت والجهد والمال للطلبة النازحين المقيمين في الإقليم خصوصا ممن يتعذر عليهم الوصول إلى الموصل من أبناء المكونات والذين لا يزال البعض منهم في مخيمات النزوح”.