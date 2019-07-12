نائب عراقي يدعو المسلمين لعدم الذهاب إلى صلاة الجمعة

دعا رئيس تحالف “تمدن” النائب، فائق الشيخ علي، اليوم الجمعة، المسلمين لعدم الذهاب الى صلاة الجمعة، واصفا حال المسلم بـ”الجائع والحافي في زمن نتن”.

وقال الشيخ علي في تغريدة نشرها على تويتر اليوم، “أيها المسلم لا تذهب اليوم إلى صلاة الجمعة، فأنت لست في زمن الرسول تستمع إلى خطبته، لتستفيد منها”.

وتابع “أنت جائع حافي مدين مهتلف منتف في زمن نتن، والإمام الذي يأمك للصلاة مريش منشنش مدنفش مفرفش، وفوق هذا يصرخ بوجهك كأنه كاروبة، شعندك رايح للصلاة متكعد إبيتك”.