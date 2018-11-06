نائبة كردية: لن نتنازل عن موازنة الإقليم 17% مطلقاً

[أين- بغداد] أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار، تمسك حزبها بنسبة اقليم كردستان في الموازنة المالية لعام 2019.

وشددت النجار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، على أن “هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري تم الاحتكام اليه في موازنات العراق الاتحادية طوال الأعوام الماضية”.

وأضافت “نحن متمسكون بقوة بحصة الإقليم في الموازنة ولن نتنازل عنها مطلقاً”.

وشددت النجار على، ان “حصة الإقليم هي قضية مقدسة كونها تعني بلقمة عيش شعبنا الكردي وتضم رواتب موظفي الإقليم واحتياجاته من الخدمات والأمن والطاقة وبقية قطاعات الحيوية للحياة”.

وعزت هذه المطالبة الى انهم “أعضاء البرلمان ممثلين عن شعب كردستان وعليهم القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني في حماية حقوق الكرد الدستورية”.