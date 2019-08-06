نائبة تطالب بالإسراع في تنفيذ قرار الحكومة بشأن سحب اللواء 30 من سهل نينوى

أكدت ان ما حصل من احتجاجات لا تمثل كل مكونات المنطقة

أكدت النائبة عن محافظة نينوى، اخلاص الدليمي، ان أهالي سهل نينوى ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن سحب اللواء 30 من الحشد الشعبي وفرض سلطة القانون في المنطقة.

وأوضحت النائبة في بيان صحفي، أمس الاثنين، 5 آب 2019، ان “حصل صباح اليوم من احداث وتظاهر العشرات في سهل نينوى وقطع للطرق بين محافظة نينوى وبقية المحافظات وخلق حالة من الفوضى والتمرد على قرارات الحكومة العراقية وعدم امتثال لواء 30 (لواء الشبك ) الى قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واصراره على عدم تنفيذ أمر الحكومة العراقية وقيامهم باخراج تظاهرات لا تمثل كل مكونات سهل نينوى من العرب والمسيح والكرد والتركمان والشبك”.

وأضافت ان ” أهالي سهل نينوى ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في فرض سلطة القانون في سهل نينوى وان يتم مسك الارض من قبل قوات الشرطة المحلية التي هي من جميع مكونات سهل نينوى”.

وأشارت الدليمي إلى انه “كممثلين عن محافظة نينوى نطالب رئيس مجلس الوزراء بالاسراع بتنفيذ قرار سحب عناصر لواء 30 من نقاط التفتيش ومحاسبة المتمردين على القانون واعادة فتح الطرق التي تم غلقها من قبل عشرات المتظاهرين لا يمثلون اهالي سهل نينوى”.

وطالبت وزير الداخلية بتخصيص الدرجات على ملاك الشرطة المحلية حصرا لأهالي سهل نينوى ومن كل مكوناتهم وان يتم مسك الارض من قبلهم و فرض سلطة القانون لاعادة الاستقرار تمهيدا لعودة كل النازحين ومن جميع المكونات الى مناطقهم .

وكان محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، قال في تغريدة على “تويتر” امس، ان “العصيان وقطع الطرق واثارة الفوضى في سهل نينوى تزيد من مخاوف مكونات المنطقة من استمرار وجود جهات فوق القانون”، وذلك في إشارة إلى قيام عدد من أبناء سهل نينوى، بنصب الخيام وقطع طريق الموصل-أربيل والبدء باعتصام مفتوح، احتجاجا على قرار سحب الحشد الشعبي اللواء 30 من سهل نينوى.

يذكر ان العشرات من مؤيدي اللواء 30 في الحشد الشعبي، نظموا امس اعتصاما مفتوحا في سهل نينوى احتجاجا على قرار سحب الحشد الشعبي من تلك المنطقة، وطالبوا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى اعادة النظر بالقرار بشكل فوري