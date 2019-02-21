موقع إلكتروني خاص لإحصائيات النازحين

[أين- بغداد] أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إطلاقه موقعاً إلكترونياً خاصاً بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بالنازحين.

والموقع الذي يحمل أسم [عودة العراق] متوفر باللغتين العربية والإنكليزية، وهو مبادرة من المرصد العراقي لحقوق الإنسان ويتضمن ملفات عديدة، منها خارطة كبيرة لكل المحافظات العراقية وفيها أعداد النازحين والعائدين وفق آخر الإحصائيات ومحدثة بشكل كامل.

كما يتضمن الموقع أعداد النازحين وأين يعيشون، في مخيمات، في مناطق سكنية، هل المنازل التي يسكنونها بالإيجار، وهل يسكنون أماكن عبادة، وهل يسكنون مبان مهجورة، وهل يسكنون مبان مدرسية، وكل هذه التفاصيل موجودة ويمكن للمهتمين الوصول إليها سهولة.

إسم الموقع [عودة العراق]، وهو الموقع الأول الذي يتم إطلاقه ويتعلق بأرقام خاصة بالنازحين، بإمكان العاملين في وسائل الإعلام والباحثين والمهتمين بشكل عام الإستفادة من هذه المعلومات.

كما يتضمن الموقع بعض قصص النازحين، وشروحات سهلة لكل المعلومات المتعلقة بهم.