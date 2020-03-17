موجة امطار غزيرة تجتاح اقليم كوردستان

حذرت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من موجة امطار جديدة ستجتاح مناطق اقليم كوردستان.

وقالت المديرية العام للانواء والجوية في بيان لها اليوم ان اقليم كوردستان سيتعرض خلال الايام المقبل لاجواء غير مستقرة وموجة من الامطار الغزيرة.

واضاف البيان: ان موجة الامطار ستبدا في مناطق محافظتي اربيل ودهوك اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، وستستمر لعدة ايام.

وتابع البيان: يوم غد الاربعاء سيتعرض اقليم كوردستان لمنخفض جوي سيؤدي الى هطول امطار غزيرة في المناطق الجبلية ومركز محافظتي دهوك واربيل، وهطول امطار متوسطة في محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.

واشار البيان الى ان التوفعات تشير الى احتمالات هطول موجة من الثلوح في المناطق الجبلية، مشيرا الى ان تاثير هذه الموجة سينتهي يوم الخميس المقبل مع بقاء توقعات بهطول امطار متقطعة في بعض المناطق.