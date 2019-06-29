موجة الحر الاستثنائية تتسبب باشتباكات بين نشطاء والشرطة في باريس

أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح أوروبا لليوم الخامس عن وفاة شاب جراء ضربة شمس في إسبانيا وحرائق مستعرة في كاتالونيا، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في فرنسا.

وذكر تقرير لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، 28 حزيران 2019، ان نشطاء اشتبكوا مع الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس في ظل ارتفاعات درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات قياسية، وذلك في ظل معاناة المدينة من موجة شديدة الحرارة سجلت فيها درجات الحرارة معدلات قياسية، اكد كثيرون انها ناجمة عن “الاحتباس الحراري”.

وأضاف التقرير ان “الشرطة الفرنسية استعانت بالدروع الواقية ورذاذ الفلفل لتفريق عشرات من النشطاء المعنيين بالمناخ خلال قيامهم بتعطيل السير، على جسر فوق نهر السين في باريس”، موضحا ان المحتجين ينتمون لجماعة “أكستنشن ريبيليون”، وهي حركة عصيان مدني بدأت في بريطانيا.

وتوالت درجات الحرارة القياسية المسجلة في جزء كبير من أوروبا، حيث سجلت 38,9 درجة في جمهورية التشيك، و38,6 في ألمانيا، و38,2 في بولندا، و43,5 في جنوب فرنسا، فيما تتوقع الأرصاد الفرنسية أن تتجاوز الحرارة 45 درجة مئوية وهو أمر لم يسبق له مثيل في فرنسا.