مهرجان دهوك الدولي قريبا.. والسينما الكوردية تحت المجهر

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تقام النسخة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي خلال شهر ايلول سبتمبر المقبل فيما ستتم حوارات مستفيضة عن وضع السينما الكوردية.

وستبدأ فعاليات المهرجان في الفترة من 9 إلى 16 ايلول سبتمبر المقبل في محافظة دهوك في إقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والأجانب في هذا الحدث.

وستنطلق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي برعاية مؤسسة كوردستان 24.

وضمن انشطة المهرجان السينمائي الدولي ستنعقد ندوات للحوار مطولا عن تطور السينما في اقليم كوردستان، والتحديات التي يواجهها الفن السابع وسبل التغلب عليها.

ومن ضمن المواضيع المطروحة للنقاش تقدم صناعة السينما الكوردية بشكل عام ودور الموسيقى في الأفلام، وكيف يمكن لحكومة كوردستان والحكومة العراقية أن تتعاون على تنمية قطاع الأفلام في المنطقة.