منح دراسية بتمويل ألماني تشمل اللاجئين داخل العراق وإقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ أعلنت مسؤولة برنامج منحة “دافي” للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة عن توفر منح دراسية تشمل اللاجئين داخل العراق وإقليم كوردستان.

وقالت نادين يونان في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، إن ” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن توفر منح دراسية لدرجة البكالوريوس ضمن مبادرة البرت اينشتاين (دافي) الممولة من الحكومة الالمانية”.

وأضافت “أن المنحة تغطي رسوم التسجيل والساعات الدراسية في الجامعات والمصروف الشخصي في كل فصل دراسي والذي يشمل مصاريف المعيشة والكتب والمواصلات، وتمدد المنحة سنوياً على أساس التفوق الأكاديمي وتوفر الدعم المالي من المانحين”.

وأكدت أن المنح الدراسية سيتم توزيعها على الطلاب داخل العراق وإقليم كوردستان وقبيل الشروع بالموسم الدراسي المقبل.