ملحن الموسيقى الإخبارية لكوردستان 24 يتهم قنوات بسرقة “الأيقونة”

اربيل (كوردستان 24)- اتهم الملحن الروسي الشهير اليكساندر سالويد قنوات تلفزيونية بسرقة الموسيقى الإخبارية التي لحنها حصرياً لكوردستان 24.

ولحن سالويد موسيقى اخبارية فريدة لقناة كوردستان 24 لتصبح ايقونة موسيقية ممزوجة بلحن كوردي وشرقي وعالمي على السواء.

وقال الملحن الروسي لكوردستان 24 في الذكرى الثالثة لتأسيس القناة “اصبحت هذه الموسيقى واسعة الانتشار. هناك قنوات كثيرة سرقت هذا اللحن”.

وأضاف أنه يعمل حالياً على إعداد باقة موسيقية جديدة للقناة.

ورصدت كوردستان 24 مجموعة من المحطات العراقية المحلية والعربية وقد اقدمت على استخدام الموسيقى الاخبارية بدون إذن مسبق.

ومن بين هذه القنوات التلفزيون العراقي الرسمي وكذلك محطات اخرى، فضلاً عن وكالات اخبارية ومنها وكالة الامارات الرسمية.

وذكرت ادارة كوردستان 24 أن استخدام حقوقها الملكية من دون أي اذن مسبق سيدفعها الى اتخاذ اجراءات قضائية ضد المنتهكين.

وكوردستان 24 هي مؤسسة اخبارية معلوماتية كوردية تبث من اقلیم كوردستان العراق وتملك فضائية تحمل الاسم ذاته ولديها مكاتب منتشرة في الكثير من دول العالم.

وبدأت القناة بثها في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2015 وأصبحت مصدرا مهما للمحتوى الاخباري والوثائقي للعديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية.