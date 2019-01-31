ملا بختيار يوضح حقيقة تركه صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني

وكالات/ نفى مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار يوم الخميس مغادرته صفوف حزبه غير انه رهن انهاء مقاطعته لاجتماعات المكتب السياسي بعقد المؤتمر العام للحزب.

وقال ملا بختيار في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، انه سينهي مقاطعته لاجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمجرد تحديد موعد لعقد المؤتمر العام.

واضاف انه “في حال لم يتم تحديد موعد لذلك فانه سيبقى في مسيرته داخل الحزب ولكن بالوقت نفسه سيكون جليس داره ولن يحضر الاجتماعات”.

يشار الى ان ملا بختيار قد قاطع اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الوطني منذ اللحظة التي رشح فيها حزبه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم تفلح المساعي التي بذلت لإنهاء مقاطعته.