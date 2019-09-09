مكتب فؤاد حسين يرد على الفيديو المتداول لهيثم الجبوري بشأن إيجار منزل وزير المالية

أكد مكتب وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، أن الفيديو المتداول للنائب هيثم الجبوري بشأن مبالغ إيجار منزل وزير المالية وعدد من موظفيه قديمٌ وهو يتحدث عن وزير آخر.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في توضيح “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً عن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور هيثم الجبوري يتحدث فيه عن مبالغ إيجار منزل وزير المالية وبعض الموظفين في مكتبه وذكر المبالغ بالأرقام”، مبيناً أن “تصريح السيد النائب قديم ومنذ مدة طويلة وأنه كان يتحدث عن وزير آخر”.

وتابع: “نود أن نبين هنا أن السيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية يسكن في أحد البيوت التابعة للحكومة العراقية، ولايوجد اي منزل لمدير مكتبه وسكرتيره ومدير أمنه وأن هذا المعلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة”.

ومضى بالقول: “نطلب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية”.

وقال النائب هيثم الجبوري، في مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً إن “إيجار بيت وزير المالية، يبلغ 188 مليون دينار سنوياً وإيجار مدير مكتب وزير المالية يبلغ 83 مليون دينار”.

كما أصدر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، توضيحاً جاء فيه أن “مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عضو مجلس النواب هيثم الجبوري قديم يعود الى سنة 2015 وتم اجراء التحقيق بخصوص ما ورد فيه واتخذت الإجراءات المناسبة في حينه”، مبيناً أن “إعادة نشر هذا المقطع بعد مرور عدة سنوات وبإيحاء أنه جديد يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالأشخاص المحترمين، وأننا ننبه الى سوء المقاصد التي تنحصر غايتها في الإساءة الى موسسات الدولة الرصينة ويتحمل من يروج لها كافة التبعات القانونية”.