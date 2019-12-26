مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن خطبة يوم غد

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، بياناً بشأن خطبة يوم غد الجمعة، مؤكداً أنها لن تتناول الشأن السياسي.

وقال مصدر مسؤول بمكتب السيستاني في النجف، بحسب بيان نشر في موقع مكتب المرجع الالكتروني، وتابعته السومرية نيوز، أنه “لن تكون للمرجعية الدينية في يوم غدٍ الجمعة خطبةٌ تتناول الشأن السياسي”.

ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.