مكتب الرئيس بارزاني رداً على “جهلة التاريخ”: البيشمرگة قدر الأمة الكوردية وخط احمر

بشأن الحديث عن اجراءات حصر السلاح بيد الدولة

وصف مكتب الزعيم الكوردي مسعود بارزااني، اليوم السبت، بعض الاصوات المطالبة بشمول قوات البيشمرگة باجراءات “حصر السلاح” المزمع تطبيقها من قبل الحكومة العراقية الجديدة بـ “الاصوات النشاز”، داعياً الى التمييز بين البيشمرگة كقوة عسكرية شرعية تأسست وفق الدستور بعد عقود من النضال ضد الديكتاتورية وتضحيات جسام من اجل قضية الامة الكوردية والدولة العراقية وبين مجاميع خارجة على القانون عاثت في الأرض فسادا واضحت دولة داخل الدولة .

فيان دخيل ، المتحدثة الرسمية باسم مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، أنه ” في الوقت الذي تتجه فيه القوى العراقية السياسية الوطنية ومن جميع المكونات العراقية نحو تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الدولة العراقية ، في هذا الوقت العصيب الذي يستوجب تكاتف الجميع من أجل مواجهة هذه التحديات والوصول بالبلاد إلى بر الأمان ، تتناهى إلى أسماعنا أصوات نشاز تحاول خلط الأوراق وتشتيت الانتباه عن هدف أساس للحكومة القادمة وهو حصر السلاح بيد الدولة وإزالة كل أشكال الوجود العسكري غير الشرعي وغير الدستوري من خلال الإشارة إلى شمول البيشمرگةً باجراءات حصر السلاح المزمع تطبيقها ” .

البيان اضاف ” اننا في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا ودعمنا لكل الخطوات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على طريق بناء دولة ديمقراطية متحضرة يسود فيها الدستور والقانون وروح المواطنة ، فاننا نقول للذين يحاولون عرقلة هذه الخطوة الصحيحة والضرورية بتصريحاتهم غير المسؤولة ، ميزوا بين البيشمةركة كقوة عسكرية شرعية تأسست وفق نص المادة ١٢١ / خامسا من الدستور بعد عقود من النضال ضد الديكتاتورية وتضحيات جسام من اجل قضية الامة الكوردية والدولة العراقية وبين مجاميع خارجة على القانون عاثت في الأرض فسادا وانتهكت حرمات الدولة والمجتمع واضحت دولة داخل الدولة بغير وجه حق ليس لها هدفٌ أو همٌ سوى خدمة مصالحها الضيقة وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة ” .

واردف البيان ، بالقول ” ان من لا يعرف البيشمرگة عليه مراجعة التاريخ حينها سيعرف ان البيشمرگة قدر الأمة الكوردية وهي خط احمر ” ، مشدداً ” كانت ولازالت وستبقى الحصن الحصين والحامي الأمين لامن واستقرار اقليم كوردستان وجزء من القوات المسلحة العراقية الدستورية وأن اي إجراءات حكومية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة يجب ان تأخذ هذا بنظر الاعتبار بعيدا عن تخرصات من يجهل التاريخ “.