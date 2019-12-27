مكافحة الإرهاب: لدينا تقييم كامل عن نشاطات داعش

أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، اليوم الجمعة، أن الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية.

وقال النعمان في تصريح صحفي: إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتابع نشاطات فلول تنظيم داعش الإرهابي، وأن العمليات الاستباقية مستمرة لملاحقته في المناطق التي يحاول أن يشكل فيها ملاذاً آمناً له”.

وأضاف: أننا “نعتمد على الجهد الاستخباري المتواصل، في هذه المرحلة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، فضلاً عن التقنيات الحديثة التي حصل عليها الجهاز، التي تمكننا من الوصول إلى أبعد نقطة من الممكن أن يتواجد فيها العدو”.

وتابع: أن “الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية، وأن العدو لاقدرة له على تهديد الأمن الداخلي”، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب بمعلوماته الاستخبارية ولتقييمه للوضع الأمني تستطيع إحباط أي مخطط إرهابي من الممكن أن يحاول العدو القيام به”.

واطلقت العمليات المشتركة ارادة النصر بمراحل متعددة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق المحررة.