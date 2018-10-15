مقتل مسؤول حكومي في السليمانية

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مدير مياه ناحية نالباريز في ناحية بنجوين.

وقالت شرطة السليمانية في بيان ورد لشفق نيوز انه تم اليوم العثور على مدير مياه نالباريز، مقتولاً باطلاقة نارية، مبينة ان قوات الشرطة في بينجوين فتحت تحقيقا في الحادث.

ويدعى الضحية (أ.أ.ع) ويبلغ 33 عاما، وبعد وصول قوات الشرطة وفرق قسم الشرطة الى مكان الحادث، فتحت تحقيقا في الحادث لملاحقة واعتقال مرتكبي الجريمة.

وبحسب المعلومات الاولية التي لدى الشرطة، فان سبب الحادث يعود الى خلافات اجتماعية.