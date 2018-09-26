مقترحات من الديمقراطي للاتحاد لحلحلة أزمة مرشح الرئاسة

اكد عضو وفد الحزب الديموقراطي الى مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بنكين ريكاني، الاربعاء، ان حزبه قدم اقتراحين للاتحاد الوطني لحلحلة ازمة مرشح رئاسة الجمهورية، رغم يقينه التام بفوز مرشحه فؤاد حسين في حال الذهاب الى البرلمان دون اتفاق مسبق.

وقال ريكاني في تصريح صحفي اليوم (26 ايلول 2018)، انه “ومن باب توحيد الصف، عرضنا على الاتحاد الوطني اقتراحين، الأول أن نمنحهم كل المناصب المخصصة للكرد في الحكومة الاتحادية، والثاني أن تجتمع الكتل الكردية وعدد مقاعدها 56، باستثناء النواب الأربعة لحراك الجيل الجديد، لانتخاب مرشح واحد بعد أن يحظى بالغالبية”، بحسب صحيفة الحياة.

واضاف، انه “سبق أن طبقنا هذه الآلية العام 2014، وفي حال عدم الاستجابة للاقتراحين، سنذهب بمرشحنا فؤاد حسين إلى البرلمان، ولدينا اليقين التام بأنه سيفوز”.

وقد دافع ريكاني، عن حق الحزب في منصب الرئاسة، قائلا، ان “حقنا في شغل المنصب مكفول بموجب استحقاقنا الانتخابي والرغبة القائمة في البلاد بإجراء تغيير، لكن المستغرب هو الطريقة التي اتبعها الطرف الآخر في تسويق مرشحه برهم صالح، الذي تخلى في ليلة وضحاها عن حزبه (التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة)، وعاد إلى حزبه الأم الذي كان يتهمه بأنه فاشل وفاسد، وهذا وضع علامات استفهام حول الالتزامات والثبات على المواقف في تمثيل الكرد والحفاظ على مصالح العراقيين عموما”.

الجدير بالذكر ان مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة فؤاد حسين كان قد اكد في مؤتمر صحافي ببغداد أمس، أن “الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق، لم يكن بالضد من الدستور”، وأضاف، “لا توجد فقرة في الدستور العراقي تحظر استفتاء كردستان”.