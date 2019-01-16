يناير 16, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مفوضية نينوى تباشر تحديث بطاقات الناخبين في المحافظة

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فى :أخبار عــامة
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مفوضية نينوى تباشر تحديث بطاقات الناخبين في المحافظة

استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات

أفاد مسؤول في المفوضية العليا المستقله للانتخابات / مكتب نينوى ، اليوم الاربعاء ، بالمباشرة بتحديث بيانات الموظفين والمواطنين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الـ 16 من نوفمبر / تشرين الثاني من هذا العام .

وقال فرحان الكيكي مسؤول اعلام مكتب المفوضيةالعليا للانتخابات لمراسلة (باسنيوز)،ان “مفوضية نيوى لديها 30 فرقة جوالة و42 مركز ثابت باشرت من خلالها بتحديث كافة بيانات الناخبين في محافظة نينوى “.

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