مفوضية نينوى تباشر تحديث بطاقات الناخبين في المحافظة

استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات

أفاد مسؤول في المفوضية العليا المستقله للانتخابات / مكتب نينوى ، اليوم الاربعاء ، بالمباشرة بتحديث بيانات الموظفين والمواطنين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الـ 16 من نوفمبر / تشرين الثاني من هذا العام .

وقال فرحان الكيكي مسؤول اعلام مكتب المفوضيةالعليا للانتخابات لمراسلة (باسنيوز)،ان “مفوضية نيوى لديها 30 فرقة جوالة و42 مركز ثابت باشرت من خلالها بتحديث كافة بيانات الناخبين في محافظة نينوى “.