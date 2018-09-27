مفوضية كوردستان تعلن موعد انتهاء الحملات الانتخابية وتحذر

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء الحملات للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر ايلول الجاري.

وجاء في كتاب رسمي للمفوضية موجه لكافة الكيانات والاطراف المشاركة في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان ان الحملات الانتخابية يجب ان تتوقف في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة 28 ايلول الجاري.

وحذرت المفوضية في كتابها الكيانات والاطراف المشاركة من مغبة عدم الالتزام بهذا الموعد، عادة كل دعاية انتخابية بعد هذا الموعد خرقا انتخابيا.