مفوضية انتخابات كوردستان ستفتح الصناديق المعلمة بالأشرطة الحمراء

رووداو-أربيل/ أعلن المتحدث باسم مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، أن فتح الصناديق المعلمة بأشرطة حمراء سيبدأ اليوم، وبين أن عدد الأصوات التي في تلك الصناديق “يعادل عدد الأصوات المطلوبة لأربعة مقاعد برلمانية”.

وقال المتحدث باسم مجلس مفوضي مفوضية إنتخابات إقليم كوردستان، شيروان زرار، لشبكة رووداو الإعلامية، أن لجنة خاصة ستبدأ اليوم، الأحد 14 تشرين الأول 2018، بفتح الصناديق المعلمة بأشرطة حمراء وفرز أصواتها، وعدد هذه الصناديق هو 228 صندوقاً.

وأضاف المتحدث باسم مجلس مفوضي مفوضية إنتخابات إقليم كوردستان أنه بعد التحقق من هذه الصناديق، سيتخذ مجلس المفوضين قراره بشأنها “وليس مفروضاً أن تلغى أصوات جميع تلك الصناديق، لأن فيها صناديق مشاكلها بسيطة، رغم حملها أشرطة حمراء، وعدد الأصوات التي تضمها هذه الصناديق مجتمعة يعادل عدد الأصوات المطلوبة لأربعة مقاعد برلمانية”.

بعد إجراء انتخابات 30 أيلول 2018، تم رفع 1045 شكوى، ووضع أشرطة حمراء على 228 صندوق اقتراع، وتظهر النتائج الأولية غير الرسمية لنحو 85% من أصوات الناخبين فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ44 مقعداً، الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ21، حركة التغيير بـ12، حراك الجيل الجديد بثمانية، الجماعة الإسلامية بسبعة، تحالف نحو الإصلاح بخمسة وتحالف سَردَم بمقعد واحد.