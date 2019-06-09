رووداو تكشف معلومات جديدة بشأن المتهمين بقتل الطفلة “دلين” في دهوك

رووداو – دهوك/ اعتقلت شرطة دهوك متهمين اثنين بقتل الطفلة “دلين وليد” البالغة من العمر 10 سنوات، ومن المقرر أن تنشر الشرطة اليوم اعترافات أحدهما اليوم الأحد.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في دهوك، ناصر علي: “تشير آخر المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن أحد المعتقلين الاثنين اعترف بارتكاب الجريمة”، مبيناً أنهما “متزوجان ويقيمان في دهوك منذ 9 و10 سنوات حيث كانا في الموصل قبل ذلك”.

ووفقاً لتلك المعلومات فإن أحد المتهمين يملك مخبزاً والآخر يعيش في دهوك فيما تقيم عائلته في الموصل حتى الآن، وأن كلا المتهمين يقطنان في الحي ذاته بدهوك.

ويتحدث أحد المتهمين في اعترافه الذي سيبث في وقت لاحق عن تفاصيل وكيفية اختطاف الطفلة وقتلها.

ولا تزال جثة الطفلة في دائرة الطب العدلي بدهوك منذ صباح أمس السبت، حيث طالبت لجنة التحقيق، الدائرة بإعداد تقريرين طبيين أحدهما يتعلق بالعذرية لمعرفة ما إذا كنت الطفلة قد تعرضت لاعتداء جنسي والآخر للإصابات الجسدية عموماً التي تعرضت لها، ومن المقرر أن يستكمل التقريران اليوم ليتم تسليم الجثة لذويها.

واختطفت “دلين” في ثاني أيام عيد الفطر أمام مدرسة “ميديا” وسط مدينة دهوك حينما كانت في طريقها مشياً من منزل عمتها في حي زوزان إلى البيت، وبعد اختفائها لثلاثة أيام، تم العثور على جثة الطفلة ذات الـ10 سنوات أمس السبت، قرب ملعب دهوك، وتشير الفحوصات الأولية أنها قتلت بطعنات السكين وأنها تعرضت لمحاولة ذبح.

وترفض عائلة دلين إقامة مجلس العزاء بمقتل ابنتها حتى ينال مرتبكو الجريمة جزاءهم العادل، ويؤكد والدها أنها “قتلت وهي بملابس العيد”.