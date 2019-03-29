معدلات الأمطار تتجاوز 1000 ملم في 21 بلدة بكردستان

أعلن مدير هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، فاضل إبراهيم، الخميس، عن معدلات الأمطار المتساقطة في الاقليم خلال فصل الشتاء الماضي.

وقال بيان صادر عن الهيئة اليوم 28 آذار 2019 إن “هناك 21 بلدة في الاقليم تجاوزت معدلات الامطار فيها 1000 ملم وعلى النحو التالي:-

ميرگسور 1845.8 ملم

دینارتة 1628.6 ملیم

بجیل 1432.8 ملیم

بنجوين 1351.7 ملیم

هیران 1349.5 ملیم

رانیة 1299.4ملیم

سركپكان 1256.7 ملیم

بارزان 1242.3 ملیم

دربندیخان 1185.2ملیم

ئاميدي 1180.0 ملیم

ئاكري‌ 1152.0 ملیم

قلعةدزة 1130.0ملیم

بیارة 1087.0 ملیم

طويلة 1073.3 ملیم

چوارقورنة 1061.8 ملیم

پیرمام 1037.5 ملیم

چومان 1019.2ملیم

شقلاوة 1012.7

السليمانية 1011.4 ملیم

كاني ماسي 1001.6 ملیم

خورمال 1001.5 ملیم

معدل تساقط الامطار في هذه المحافظات لغاية 27 آذار 2019:-

أربيل 722.9 ملیم ‌

السليمانية 1011.4 ملیم

دهوك 911.7 ملیم

كركوك 399.6 ملیم ‌

حلبجة 896.5 ملیم