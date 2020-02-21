فبراير 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مطار السليمانية يمنع دخول السياح الايرانيين

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فى :أخبار عــامة
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مطار السليمانية يمنع دخول السياح الايرانيين

أعلن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبدالله منع دخول اي ايراني الى السليمانية، وذلك بعد اعلان طهران عن وفيات واصابات بفايروس كورونا.

وقال طاهر عبدالله في مقطع فيديو مصور يوم الجمعة 21/2/2020، انه ادارة المطار تمنع دخول السياح الايرانيين الى اقليم كوردستان، مؤكدا عدم دخول أي مصاب بفايروس كورونا الى الاقليم عبر مطار السليمانية.

ويأتي قرار ادارة مطار السليمانية الدولي في وقت قررت فيه وزارة الداخلية في الاقليم يوم امس الخميس، اغلاق المعابر الحدودية بين الاقليم وايران بعد وفاة واصابة عدد من الايرانيين بالفايروس.

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