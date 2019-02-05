مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الشريحة

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار، عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، (5 شباط 2019)، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من الف موظف، الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

وأوضح البيان، ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة، وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.

وكان مصرف الرافدين قد حذر السبت الماضي، موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بادعائهم منح السلف وبالتعاون مع المصرف، فيما شدد على ان يكون التقديم لهذه السلف عبر فروعه حصرا.

الجدير بالذكر ان مصرف الرافدين يقدم مجموعة متنوعة من السلف والقروض طويلة الاجل لموظفي الدولة والمتقاعدين وشرائح اخرى من المجتمع.