مصرع 19 مهاجرا من إقليم كوردستان إثر غرق مركبهم في بحر ايجة

رووداو – ازمير/ افادت مصادر اعلامية، امس الخميس، ان عدد الضحايا الذين غرقوا هو 35 شخص، 19 منهم من مدينة دهوك وزاخو، وقد غرقوا عندما كانوا يحاولون الوصول الى اليونان ضمن موجة الهجرة غير الشرعية الى أوروبا، حيث تم العثور على جثث 3 منهم لحد الآن، والتعرف على هوية المهاجرين الآخرين.

واضاف المصدر، ان من بين الضحايا يوجد 10 عراقيين عرب، بالإضافة الى عدد من الافغانيين، و تمكنوا من العثور على جثث ثلاثة افغانيين لحد الآن.

من جهته، قال ممثل اتحاد اللاجئين العراقيين في تركيا، كورده يشار، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، “ان القارب كان يضم 29 عراقياً، 19 منهم كانوا من الكورد، و10 من العرب”.

واضاف، “تمكنت سيدة واحدة فقط من اهالي منطقة زاخو بإقليم كوردستان من السباحة والوصول الى بر الأمان، إلا انها فقدت عائلتها التي تتكون من 5 أفراد “.

مبيناً، بأنه “تم العثور على 14 جثة لحد الآن، واكثرها تعود لعائلة واحدة”.