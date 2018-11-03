مصرع واصابة نحو 3500 شخص في اقليم كوردستان خلال 9 اشهر

نتيجة الحوادث المرورية

لقي 420 شخصاً مصرعهم فيما اصيب اكثر من 3 آلاف آخرين بجروح او اعاقات دائمة نتيجة حوادث سير في اقليم كوردستان منذ مطلع العام الجاري حتى سبتمبر/ أيلول الماضي ، اي بمعدل 50 ضحية في الشهر .

مدير عام المرور في اقليم كوردستان اللواء رزكار علي ، قال لـ(باسنيوز) ان الاشهر التسعة الماضية شهدت وقوع 2900 حادث سير في مختلف مناطق اقليم كوردستان ، مضيفاً بالقول ” مع الاسف ادت الى وفاة 420 شخصاً فيما اصيب اكثر من 3 آلاف آخرين .

هذا وكانت وضعت حكومة إقليم كوردستان وضعت في العام 2010 وبالاستعانة بشركة “دار الهندسة” المخطط الأساس لتحويل جميع الطريق الخارجية إلى طرق ذات مسارين متوازيين خلال 20 سنة، أي بحلول العام 2030، لكن الأزمة المالية التي واجهت الاقليم منذ 2014منعت الحكومة من تنفيذ المخطط.

وتأتي الحوادث المرورية في إقليم كوردستان الثانية من أسباب الوفاة ، حيث تظهر إحصائيات المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان بأن أكثر من عشرة آلاف شخص قضوا خلال خمسة عشر عاماً بسبب حوادث السير، إلى جانب إصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين تعرض حوالى 400 منهم لإعاقة.