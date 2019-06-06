مصرع عائلة في حادث مروع في دهوك

الفرحة تتحول لمأساة.. مصرع عائلة في حادث سير مروع في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- لقيت عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص مصرعها، في حادث سير وقع على طريق رئيسي في محافظة دهوك.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء امس بينما كانت الاسرة تشارك في افراح العيد التي تحولت الى مأساة، حسبما قالت شرطة المرور.

وانصدمت سيارة العائلة مع سيارة اخرى على طريق باعدري – الشيخان مما اسفر ايضاً عن اصابة ستة اشخاص بجروح خطرة.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور دهوك آزاد طه لكوردستان 24 إن السيارتين كانتا سيارة أجرة وهيونداي توكسون وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى في دهوك.

وكانت إحدى العائلات كوردية بينما العائلة الاخرى عربية.



وقال طه “تضمنت الوفيات الخمسة الوالدين وثلاثة أطفال، وأصيب الستة الآخرون بجروح خطيرة”.

ووقع الحادث في اليوم الثاني من عيد الفطر.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح في حوادث السيارات في إقليم كوردستان.

وفي عام 2018، قُتل نحو 600 شخص واصيب الآلاف في حوادث السيارات في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور.

ويعود السبب الرئيسي للعديد من الحوادث إلى السرعة الفائقة وعدم التزام السائقين بقوانين المرور بينما تتعلق حوادث أخرى بسبب تردي الطرق.