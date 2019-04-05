في طريق الهجرة إلى أوروبا.. مصرع عائلة دهوكية بين تركيا وإيطاليا

بعد فترة طويلة من اختفائها، تلقى ذوو عائلة مكونة من 6 أفراد من دهوك، نبأ مصرعهم بين تركيا وإيطاليا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي يوم 28 تشرين الثاني 2017، اختفت أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة أطفال بين تركيا وإيطاليا، ليبلغ المهرب ذويهم اليوم بأن جميع أفراد الأسرة قد فارقوا الحياة.

وكان الأب يدعى شيرزاد عبدالعزيز ويبلغ من العمر 28 عاماً، فيما كانت زوجته “صالحة عبدالله”، 25 سنة، وكانا أبوين لولدين وابنتين.

وقال هيفيدار عبدالعزيز، شقيق شيرزاد في تصريحات اعلامية : “غادرت هذه العائلة إقليم كوردستان بهدف الوصول إلى أوروبا، لكنها اختفت في المنطقة الواقعة بين تركيا وإيطاليا”.

وأضاف: “منذ فترة طويلة ونحن نطلب من الشخص الذي هربهم بتزويدنا بمعلومات عن مصيرهم”.

وتابع: “اليوم أبلغنا المهرب بأن جميع أفراد عائلة شقيقي شيرزاد قد فارقوا الحياة”.