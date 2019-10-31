أكتوبر 31, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مصدر: لا موعد محدداً لزيارة مسرور بارزاني لتركيا

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فى :أخبار عــامة
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مصدر: لا موعد محدداً لزيارة مسرور بارزاني لتركيا

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر كوردي مطلع، تقارير تداولتها وسائل اعلام تركية وكوردية حول زيارة قريبة لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى تركيا.

وقبل أيام، ذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) التركية أن رئيس حكومة إقليم كوردستان سيزور تركيا هذا الاسبوع، وهو ما كررته وسائل اخرى.

وقال المصدر المطلع في تصريح مكتوب وُزع للصحفيين إن هناك مزاعم متداولة في وسائل اعلام تركية وكوردية تتحدث عن قرب قيام رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بزيارة الى تركيا.

وأضاف أنه بعد بدء الحكومة الجديدة لمهامها تلقى رئيسها مسرور بارزاني دعوات لزيارة العديد من دول العالم ومن ضمنها تركيا، غير أنه لم يتم بعد تحديد اي موعد للقيام بهذه الزيارات.

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