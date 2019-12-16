مصادر: رئيس الجمهورية تسلم قوائم مرشحين.. وهؤلاء أبرزهم

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

وقالت المصادر اليوم الاثنين، ان “رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا”، مبينا ان الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”.

واضاف ان صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة ابرزها {محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي}”، مبينا ان صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي”.

واشار الى ان هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية”، لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب”.

وبين ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان اخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل”.

وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب في كتاب ارسلة امس تسمية الكتلة الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء .

ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من منصبة بتاريخ 4/12/2019 الى مجلس النواب استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية.