مصادرة كميات من المقويات الجنسية المغشوشة في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت الاجهزة الامنية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن مصادرة العديد من العلب الكبيرة (كارتونات) من الأدوية المغشوشة المقوية جنسياً في مدينة اربيل.

وقامت الشركة التي استوردت تلك الادوية الى اقليم كوردستان بتحويل بيت سكني الى مجمع للادوية بشكل غير قانوني وقامت بتزوير تلك الادوية، فيما تبحث الاجهزة الامنية عن مجمع آخر مشابه للشركة نفسها.

وعن الاضرار الصحية التي تسببها تلك الادوية المغشوشة، قال مدير رقابة الاسواق في مديرية السيطرة النوعية للادوية هيزا انور ان هذه الادوية تحتوي على العديد من المواد المضرة التي تسبب مرض السرطان.

وطالب انور التجار والمواطنين الابتعاد عن مثل هذه الادوية المغشوشة.

وتمكن صاحب الشركة من الهرب من اقليم كوردستان وتوجه الى مدينة الموصل، الا انه سيواجه المحاكم وسيتم التحقيق القانوني معه، حسب الاجهزة الامنية.