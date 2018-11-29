مسلحون يهاجمون مكتباً لمناهضة العنف ضد النساء في السليمانية

اربيل (كوردستان 24)- شن مسلحون مجهولون هجوماً على مبنى تابع لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة في مدينة السليمانية دون وقوع أي خسائر بشرية.

ووقع الهجوم ليلة الاربعاء في حي (تو ملك) وسط السليمانية بحسب ما افاد مراسل كوردستان 24 في المدينة آرام بختيار، مشيراً الى انه لا تُعرف بعد دوافع الحادث.

وفي حديثه لكوردستان 24 قال شورش علي وهو احد المسؤولين في المديرية، إن المبنى تعرض لإطلاق نار في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأضاف أن الهجوم نُفذ بواسطة كلاشينكوف وآر.بي.جي.

وتابع علي “لم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية سوى اضرار مادية بسيارة المكتب”.

وقال هيوا كريم المتحدث باسم القسم الذي تعرض للهجوم إنهم لم يتلقون أي تهديدات، مشيراً الى أن مكتبه قدم شكوى لدى الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

وتعرض المكتب الى الهجوم بعد ايام قليلة من احتفال مدينة السليمانية وسائر مدن اقليم كوردستان باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.