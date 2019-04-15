مسرور بارزاني يشدد على ضرورة تطبيع أوضاع “المتنازع عليها”

مسرور بارزاني يشدد على ضرورة تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها

اربيل (كوردستان 24)- شدد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاثنين، على ضرورة الاسراع في تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها بهدف تأمين استقرار تلك المناطق.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله قائد العمليات المشتركة للعمليات الخاصة في العراق وسوريا الجنرال باتريك روبرسون والوفد المرافق له في اربيل.

وتم خلال اللقاء تباحث آخر التطورات في المنطقة والتنسيق بشأن مواجهة الارهاب وخصوصا تنظيم داعش ومكافحته.

ودعا الزعيم الكوردي الشاب الى ضرورة الاسراع في تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها بهدف الحفاظ على المكتسبات وتأمين استقرار تلك المناطق والحد من تحركات الارهابيين.

وأكد روبرسون على الدور الكبير لقوات البيشمركة في مقارعة الارهاب مشيرا الى أهمية التنسيق بين القوات العراقية واقليم كوردستان والقوات الامريكية في محاربة تنظيم داعش ومواجهة الارهاب.